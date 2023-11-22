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الأربعاء، 22-11-2023 02:54 م

غريزمان يعزز رقمه القياسي مع الديوك

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الوكيل الإخباري - عزز نجم نادي أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، رقمه القياسي مع المنتخب الفرنسي خلال مشاركته أمام الثلاثاء أمام اليونان في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 بألمانيا.

وحل منتخب فرنسا وصيف بطل العالم ضيفاً على نظيره اليوناني، على ملعب آيا صوفيا في مدينة أثينا.

وتواجد غريزمان على رأس تشكيلة الديوك إلى جانب سامبا، كوندي، ساليبا، لوكاس هرنانديز، ثيو هرنانديز، رابيو، فوفانا، كولو مواني، أوليفييه جيرو، عثمان ديمبلي. وبحسب شركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات والأرقام الرياضية، بات أنطوان غريزمان هو اللاعب الوحيد الذي شارك في أكثر من 100 مباراة مع منتخب بلاده منذ ظهوره لأول مرة في عام 2014.

وأوضحت أن نجم "الأتلتي"شارك في 109 مباراة، وتوبي ألديرفيريلد وجان فيرتونجن بنفس الرصيد 96 لقاء لكل منهما.

كما أن غريزمان وصل إلى المباراة رقم 84 على التوالي له مع منتخب فرنسا، حيث لم يفوت أي مباراة مع "الديوك" منذ يونيو (حزيران) 2017.

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