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الثلاثاء، 07-03-2023 01:02 م

غريزمان ينضم لشخصيات متحف الشمع (صورة)

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الوكيل الإخباري - انضم النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، الاثنين لشخصيات متحف الشمع في غريفين، الذي يعد أكثر الأماكن السياحية رواجا في العاصمة باريس.

ووصمم تمثال النجم الفرنسي وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني ويبتسم بينما يقوم بكلتا يديه بإيماءة نموذجية تتمثل في مد إبهامه وإصبعه الصغير فقط لإظهار أن كل شيء يسير على ما يرام أو بعد تسجيل هدف.

وفي تصريحات لوسائل إعلام إسبانية إلى جوار شخصيته في المتحف، قال غريزمان مازحا: "أنا سعيد للغاية. من الغريب بعض الشيء أن أرى نفسي بهذا الشكل. إنه عمل متقن. فخور بوجودي هنا".

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وحضر صاحب الـ31 عاما مراسم تقديم شخصيته رفقة والديه وزوجته، وأبنائه الثلاثة.

وبهذه الطريقة ينضم لاعب أتلتيكو مدريد إلى نحو 250 شخصية من الشمع داخل هذا المتحف الذي يضم أيضا أساطير أخرى في اللعبة أمثال بيليه وزين الدين زيدان وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي.

ومن قبيل المصادفة، كان أول لاعب يحظى بشخصيته داخل المتحف من الفريق المدريدي أيضا، وهو الفرنسي من أصول مغربية، العربي بن مبارك، في 1947، الذي توج بالليغا مع "الروخي بلانكوس" في 1950 و1951.

 


 

 

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