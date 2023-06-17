السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

انخفاض الودائع وتراجع نشاط الإقراض في أمريكا الشهر الماضي

آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

السبت، 17-06-2023 02:56 م

غضب جماهيري ضد نجم نادي الاتحاد بسبب قميص رونالدو

620231711333848430674


الوكيل الإخباري -  أبدت جماهير الاتحاد السعودي غضبها من نجم الفريق، البرازيلي إيغور كورونادو، رغم مساهمته في تتويج فريقه بلقب دوري روشن السعودي بعد غياب 14 عاما.

وحصل كورونادو ولاعبو الاتحاد على فترة راحة خلال الوقت الحالي، قبل العودة للتدريبات استعدادا لانطلاق موسم 2023-2024.

ونشر اليوتيوبر البرازيلي، جونينيو مانيلا، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورا له بقميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، موجها الشكر إلى كورونادو.

وكتب اليوتيوبر على الصورة: "شكرا لك يا أخي، ليس هناك أفضل من ذلك"، لتنتشر الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلقت بعض الجماهير على الصور المنتشرة، حيث طالب البعض بضرورة أن يرحل كورونادو عن الاتحاد، حيث علق قائلا: "لازم ينطرد".

اضافة اعلان


وتوج الاتحاد بطلا للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى، منذ عام 2009، برصيد 69 نقطة.

وتأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل الدولة المضيفة، إذ تستضيف السعودية البطولة في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، وهي المشاركة الثانية له بعد الأولى، عام 2005، في اليابان.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202317115430101454862

مودريتش يحسم موقفه من عرض الهلال السعودي الضخم

620231711534802382917

صلاح يخطف الأنظار بساعة من الأحجار الكريمة.. فكم يبلغ سعرها؟

6202317113024459644907

أنشيلوتي يلاحق نجما عربيا لضمه لريال مدريد هذا الصيف

620231710449144942355

أول تعليق من مسؤولي السعودية بعد ضياع صفقة ميسي

620231794644470038238

ميسي يكشف سبب عدم اعتزاله بعد مونديال 2022

620231793254125433214

وكيل صلاح يرد على أنباء قرب موكله من التوقيع لسان جيرمان

أخبار متعلقة
620234104251801378764

هل تراجع بنزيما عن الانتقال للدوري السعودي؟

52023219824937328119

أنشيلوتي يكشف تفاصيل اجتماعه مع رئيس الريال بعد الخسارة أمام السيتي

52023219541919556195

رقم تاريخي لصلاح وفيرمينو مع ليفربول

5202320133218642669109

خطوة مهمة تساعد برشلونة على حل أزمة الميركاتو

5202320142654393328656

ريال مدريد كامل العدد قبل صدام فالنسيا

5202320161646658770755

5 من نجوم الوسط هدف ليفربول هذا الصيف