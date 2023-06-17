غضب جماهيري ضد نجم نادي الاتحاد بسبب قميص رونالدو

الوكيل الإخباري - أبدت جماهير الاتحاد السعودي غضبها من نجم الفريق، البرازيلي إيغور كورونادو، رغم مساهمته في تتويج فريقه بلقب دوري روشن السعودي بعد غياب 14 عاما.



وحصل كورونادو ولاعبو الاتحاد على فترة راحة خلال الوقت الحالي، قبل العودة للتدريبات استعدادا لانطلاق موسم 2023-2024.



ونشر اليوتيوبر البرازيلي، جونينيو مانيلا، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" صورا له بقميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، موجها الشكر إلى كورونادو.



وكتب اليوتيوبر على الصورة: "شكرا لك يا أخي، ليس هناك أفضل من ذلك"، لتنتشر الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وعلقت بعض الجماهير على الصور المنتشرة، حيث طالب البعض بضرورة أن يرحل كورونادو عن الاتحاد، حيث علق قائلا: "لازم ينطرد".

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وتوج الاتحاد بطلا للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى، منذ عام 2009، برصيد 69 نقطة.



وتأهل الاتحاد إلى كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل الدولة المضيفة، إذ تستضيف السعودية البطولة في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، وهي المشاركة الثانية له بعد الأولى، عام 2005، في اليابان.

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