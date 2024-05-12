غضب داخل الأهلي.. وبيان مرتقب ضد التحكيم

الوكيل الإخباري - يستعد النادي الأهلي لمخاطبة اتحاد الكرة، من أجل الاعتراض على الأداء التحكيمي في مباريات الفريق الأخيرة، بعد لقاء بلدية المحلة في الدوري الممتاز.



وفاز الأهلي في الوقت القاتل على بلدية المحلة، بنتيجة 2-1 السبت، في إطار الجولة 22 من عمر الدوري المصري.



وقال أيمن شوقي الإعلامي بقناة الأهلي، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بصدد إصدار بيان ضد الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق.



وتابع شوقي عبر قناة ناديه "نشعر بتوجيه اللقب في ناحية معينة. لدينا مجلس إدارة قوي يستطيع الحفاظ على حقوق النادي بقيادة الخطيب".



وأضاف "هناك تعمد غير مبرر ضد لاعبي الأهلي، فأكرم توفيق كان مهددا بأن تنتهي مسيرته اليوم. وأنا أشم رائحة ما حدث قبل 3 مواسم".



ونوه "اتحاد الكرة يعلم حل قضية الشيبي والشحات، ويعلم أن لاعب بيراميدز أخطأ لكنه يراسل الفيفا رغم معرفته بالمشكلة وحلها".



وعلم كووورة أن هناك حالة من الغضب داخل الأهلي، بسبب الأخطاء التحكيمية، وأبرزها التغاضي عن طرد مؤمن راضي لاعب بلدية المحلة، رغم تدخله العنيف على أكرم توفيق، بجانب تدخل عنيف آخر ضد محمود كهربا.



كما تسود حالة من الغضب داخل الأهلي ضد اتحاد الكرة، بسبب عدم البت في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي، فضلا عن قرار لعب لقاء الألومنيوم بدون الدوليين، وهو ما يرفضه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

اضافة اعلان

ملاعب