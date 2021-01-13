غضب في ريال مدريد بسبب قرار زيدان

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن غضب داخل أروقة ريال مدريد، بسبب قرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بتهميش النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.





ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " ABC " الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد لا تعلم سبب عدم الإعتماد على فينيسيوس، في المباريات الأخيرة للفريق.





وأضاف المصدر أن فينيسيوس شارك خلال فوز الفريق في 4 مباريات متتالية، وبعدها فاز الفريق مرتين ثم تعادل مرتين، خلال عدم مشاركته مع الفريق.





ونوهت الصحيفة أن ريال مدريد لا يفهم لماذا أصبح فينيسيوس الخيار الثالث في تشكيلة زيدان، خاصة بعد عودة إيدين هازارد من الإصابة التي كان يعاني منها.





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المصدر : ملاعب



