غلطة سراي يفوز على مان يونايتد بأبطال أوروبا

الوكيل الإخباري - فاز غلطة سراي التركي 3-2 على مضيفه مانشستر يونايتد، في ثاني جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.



على ملعب أولد ترافورد، افتتح راسموس هويلوند التسجيل ليونايتد في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل ويلفريد زاها للفريق التركي في الدقيقة 23.



وعند الدقيقة 67 عاد هويلوند لهز الشباك مسجلاً الهدف الثاني لفريقه، ولكن لم تمضي إلا أربع دقائق حتى أدرك كريم أككتورك أوغلو التعادل لغلطة سراي.



وأهدر ماورو إيكاردي ركلة جزاء لغلطة سراي في الدقيقة 78، بعد طرد لاعب وسط "الشياطين الحمر" كاسميرو ببطاقتين صفراوين، قبل أن يعود المهاجم الأرجنتيني لهز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 81، محرزاً هدف الفوز للفريق التركي.

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