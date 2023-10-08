غموض حول إعادة مباراة سباهان واتحاد جدة

الوكيل الإخباري - أكد الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم وجود أي اتفاقيات مع أطراف أزمة مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي في دوري الأبطال من أجل إعادتها، كما ردد بعض المسؤولين خلال الأيام الماضية.



وقال ويندسور جون، في تصريح خاص لصحيفة "الرياضية" نشرته اليوم الأحد: "الاتحاد الآسيوي لا يعلم أي شيء عن الاتفاقيات التي تحدث عنها بعضهم خلال الأيام الماضية، وليس طرفا فيها، إطلاقا".



وأشار إلى أن "لجنة الانضباط، ستحسم قضية هذه المباراة قريبا"، مؤكدا "أن اللجنة تسير خطوة بخطوة، ولا تستعجل إعلان القرار المنتظر"، لافتا إلى "أنها ستشهر خطوات جديدة خلال الأيام المقبلة".



وبسؤاله عن توقعاته حول موعد إعلان لجنة الانضباط في الاتحاد القاري قرارها النهائي، أجاب بأنه يتمنى أن تُحسَم القضية قبل الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، المحدد لها أن تنطلق 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وكان من المقرر أن يحتضن ملعب "نقش جهان" في مدينة أصفهان الإيرانية مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني، الاثنين الماضي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأبطال، لكن انطلاقتها تأخرت، قبل أن يتم إلغاؤها.



وقال الاتحاد القاري في بيان صحفي عبر موقعه الرسمي: "تم إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان بسبب ظروف غير متوقعة".



وأضاف: "نجدِّد التزامنا بتوفير السلامة للاعبي وأعضاء الأندية دائما، وسيتم إحالة ملف المباراة إلى اللجان المختصة".

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