غموض حول مشاركة هالاند وفودين أمام برايتون

الوكيل الإخباري - يستعد مانشستر سيتي للحلول ضيفا على برايتون يوم الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وأثارت شبكة "سكاي سبورتس" الشكوك حول قدرة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على المشاركة في المباراة بعد غيابه عن مران اليوم.



الأمر لا يقتصر على هداف الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفا، بل شهدت التدريبات عدم مشاركة لاعب الوسط الإنجليزي فيل فودين، مما يثير الغموض حول موقف الثنائي.



في المقابل، ظهر في المران، المدافع الإنجليزي جون ستونز، ليؤكد جاهزيته للظهور أمام برايتون.



ويحتاج المدرب الإسباني بيب جوارديولا أفضل لاعبيه في مراحل الحسم هذا الموسم، وذلك في ظل منافسة السيتي بقوة على لقب البريميرليج.



ويحتل السيتزنز المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال وليفربول، علما بأنه خاض مباراة أقل من الثنائي.

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