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الخميس، 29-12-2022 03:02 م

غوارديولا الغاضب يتعرض لموقف محرج بسبب زجاجة مياه (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  تعرض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لموقف محرج بسبب قارورة مياه خلال مواجهة فريقه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء.

ورغم تحقيق مانشستر سيتي الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "إيلاند رود" ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

إلا أن مدرب مانشستر سيتي أظهر رد فعل غاضب للغاية بعد فرصة ضائعة في وقت متأخر من المباراة، حيث ركل عبوة المياه التي كانت ملقاة على الأرض.

لكن لسوء حظه، فإن القارورة طارت مباشرة نحو مقاعد بدلاء ليدز يونايتد، في اتجاه طاقم تدريب أصحاب الأرض.

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لكن بعدها انطلق غوارديولا مذعورا نحو مقاعد بدلاء ليدز يونايتد للاعتذار على الفور، وتوضيح أن الأمر كان مجرد حادث ليس أكثر.

الغريب أنه وعلى الرغم من سيطرة مانشستر سيتي على المباراة، إلا أن غوارديولا أظهر أكثر من رد فعل غاضب خلال اللقاء، حيث ألقى قارورة أخرى على الأرض قبل تعرضه للموقف المحرج.

 

 

 

ملاعب 

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