غوارديولا يتعهد بالبقاء في مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - شدد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، على التزامه بالبقاء بالنادي حتى في حال هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، إذا ثبت إدانة النادي في انتهاك اللوائح المالية لبطولة الدوري الإنجليزي.



قالت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا: "مصير السيتي بات محل تركيز في الوقت الحالي، وذلك بعد تعرض إيفرتون لعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده الأسبوع الماضي، لكن غوارديولا أكد أن القضيتين منفصلتان تماماً".



وتعرض إيفرتون لعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده بعد انتهاكه للوائح في فترة ثلاثة أعوام، فيما ينتظر السيتي الحكم بعدما تم اتهامه في فبراير (شباط) الماضي بأكثر من 100 انتهاك للوائح اللعب المالي النظيف بين 2009 و2018، ونفى النادي كل تلك الاتهامات.



وبسؤاله عما إذا كان وجود عقوبة سيجعله يفكر في مستقبله أجاب غوارديولا: "هذا سؤال جيد سأجيب عليه حينما يكون لدي ما أقوله".



وأضاف: "أنت تسأل وكأننا تعرضنا للعقوبة، ونحن أبرياء في الوقت الحالي حتى تثبت إدانتنا، أعلم أن الناس يريدون ذلك، أعلم وأشعر وسننتظر".



واختتم: "سننتظر ونرى وبعد صدور العقوبة سنأتي هنا ونشرح الأمر، لكن بالتأكيد لن أفكر في مستقبلي، إذا كان الأمر يعتمد على البقاء هنا أو في الدرجة الأولى".



واختتم: "هناك فرصة للبقاء هنا في حال كنا في الدرجة الأولى، أكثر من اللعب في دوري أبطال أوروبا".

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