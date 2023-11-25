السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه من لبنان

مصر تنفي ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في البلاد

حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

صحة غزة: إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى "الشفاء"

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

لحظة وصول شاحنات مساعدات للمستشفى الميداني الأردني بغزة - صور

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

رئيس لجنة فلسطين النيابية: الأردن داعم ومساند لفلسطين

3160 أسيرا فلسطينيا بالضفة منذ بدء الحرب

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من نابلس

عاجل

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

السبت، 25-11-2023 12:43 م

غوارديولا يتعهد بالبقاء في مانشستر سيتي

112023251127769866156


الوكيل الإخباري -  شدد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، على التزامه بالبقاء بالنادي حتى في حال هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، إذا ثبت إدانة النادي في انتهاك اللوائح المالية لبطولة الدوري الإنجليزي.

قالت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا: "مصير السيتي بات محل تركيز في الوقت الحالي، وذلك بعد تعرض إيفرتون لعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده الأسبوع الماضي، لكن غوارديولا أكد أن القضيتين منفصلتان تماماً".

وتعرض إيفرتون لعقوبة خصم عشر نقاط من رصيده بعد انتهاكه للوائح في فترة ثلاثة أعوام، فيما ينتظر السيتي الحكم بعدما تم اتهامه في فبراير (شباط) الماضي بأكثر من 100 انتهاك للوائح اللعب المالي النظيف بين 2009 و2018، ونفى النادي كل تلك الاتهامات.

وبسؤاله عما إذا كان وجود عقوبة سيجعله يفكر في مستقبله أجاب غوارديولا: "هذا سؤال جيد سأجيب عليه حينما يكون لدي ما أقوله".

وأضاف: "أنت تسأل وكأننا تعرضنا للعقوبة، ونحن أبرياء في الوقت الحالي حتى تثبت إدانتنا، أعلم أن الناس يريدون ذلك، أعلم وأشعر وسننتظر".

واختتم: "سننتظر ونرى وبعد صدور العقوبة سنأتي هنا ونشرح الأمر، لكن بالتأكيد لن أفكر في مستقبلي، إذا كان الأمر يعتمد على البقاء هنا أو في الدرجة الأولى".

واختتم: "هناك فرصة للبقاء هنا في حال كنا في الدرجة الأولى، أكثر من اللعب في دوري أبطال أوروبا".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120232511659218101327

أتلتيكو مدريد يطلق مشروع نحن نحب كرة القدم

11202325105959612167856

مقابلة خاصة.. صلاح يكشف سر قوته الجسدية ودوره القيادي والمنافسة مع مانشستر سيتي

11202325105738642769031

عقد بالملايين بإنتظار بيلينغهام

11202325105258883546117

أمرابط لن يستمر مع مانشستر يونايتد

11202325105017135567364

توتنهام يواجه خطر حظر الانتقالات

112023231666976481402

بوكا جونيورز يودع كأس الأرجنتين

أخبار متعلقة
1120232110404682884856

ميندي يرفع دعوى قضائية ضد مانشستر سيتي

11202320163116348662739

مورينيو على رادار نيوكاسل

1120231473533925504586

الإصابة تبعد نجم السيتي عن منتخب بلاده

1120231471211535499375

رياض محرز: أنا الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023

1120231381616176905097 (1)

رودري: استقبال 4 أهداف ليس طبيعيا

112023571854939264997

مانشستر سيتي يكتسح بورنموث بسداسية