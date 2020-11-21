غوارديولا يرد على اتهامات الطبيب مورينيو

الوكيل الإخباري- تواجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، والإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مجددا، من خلال تصريحات ساخنة قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز في لندن.

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وبدأ مورينيو المواجهة بعدما شكك في إصابة رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، مع المنتخب الإنجليزي، وطلب من غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب تفسيرا لأن اللاعب، رغم إصابته، قد يشارك أمام السبيرز، اليوم السبت.



وقال مورينيو: ”حين استُبعد إيريك داير من المنتخب غاب عن توتنهام مباراتين وكان في حاجة لأسبوعين للتعافي، بينما سترلينغ سيلعب ونعرف جميعا أنه سيلعب أمامنا، وهذه هي التفاصيل التي على ساوثغيت تفسيرها“.







