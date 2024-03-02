غوارديولا يقدم نصيحته لبرشلونة

الوكيل الإخباري - وفقًا لتقارير من "راديو كتالونيا"، فقد طلب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رأي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حول من يجب أن يكون خليفة تشافي



في إطار استعداداته للمرحلة الأخيرة من الموسم الجاري، ومع استمرار منافسته القوية على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يضع نادي برشلونة عينه أيضًا على ترتيبات الموسم المقبل.



النادي الكتالوني، الذي يواجه فترة انتقالية هامة، يبحث حاليًا عن مدرب جديد ليخلف تشافي هيرنانديز، الذي من المقرر أن يغادر منصبه بنهاية الموسم الحالي.

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تدور العديد من الأسماء في فلك الاختيارات المحتملة، بما في ذلك هانز فليك، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، وتوماس توخيل، المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، اللذان يتمتعان بسجل حافل وخبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا. إلى جانبهما، يبرز اسم روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، وكذلك لويس إنريكي وميكيل أرتيتا، اللذان يشغلان مناصب مرموقة مع باريس سان جيرمان وآرسنال على التوالي، مما يجعل مسألة التعاقد معهما أكثر تعقيدًا.



وفقًا لتقارير من "راديو كتالونيا"، فقد طلب خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رأي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حول من يجب أن يكون خليفة تشافي، حيث أشار جوارديولا إلى أن دي زيربي يعد الخيار المثالي للنادي الكتالوني.



التحدي الرئيسي الذي يواجه برشلونة في سعيه لتعيين دي زيربي يتمثل في شرط جزائي بقيمة 10 ملايين يورو موجود في عقد المدرب مع برايتون، مما يضع النادي الكتالوني أمام حتمية التفاوض لتخطي هذه العقبة المالية.

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