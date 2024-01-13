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السبت، 13-01-2024 03:46 م

غوارديولا يكشف موقف هالاند من المشاركة في لقاء نيوكاسل

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الوكيل الإخباري - يستمر غياب الهداف إرلينغ هالاند عن فريقه مانشستر سيتي لكن صانع الألعاب كيفن دي بروين جاهز لخوض لقاء الغد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي وذلك وفق ما أفاد مدربهما بيب غوارديولا.

ويغيب هالاند عن الملاعب منذ خسارة مان سيتي أمام أستون فيلا 0-1 في السادس من ديسمبر الماضي بسبب إصابة في القدم، إلا أن ذلك لم يمنعه من السفر مع الفريق إلى السعودية من أجل مؤازرته خلال مشواره الأول على الإطلاق في مونديال الأندية الذي توج بلقبه الفريق الإنجليزي.

وشارك ابن الـ23 عاما في التمارين الفردية خلال تواجده مع الفريق في السعودية، لكنه لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية البدنية اللازمة كي يعاود اللعب وتعزيز رصيده التهديفي البالغ 19 هدفا هذا الموسم.

ولكن فريق غوارديولا تلقى خبرا سارا بتعافي صانع الألعاب دي بروين ووصوله إلى الجاهزية الكافية للبدء أساسيا غدا السبت على أرض نيوكاسل، وذلك بعدما سجل عودته إلى الفريق كبديل في عطلة نهاية الأسبوع الماضي خلال الفوز على هادرسفيلد 5-0 في الدور الثالث لمسابقة الكأس.


ويغيب دي بروين عن سيتي منذ أغسطس الماضي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال المرحلة الأولى من الدوري ضد بيرنلي.

ومن المتوقع أن يعول مان سيتي أيضا على جاك غريليش بعد تعافيه من المرض، لكن جون ستونز ليس جاهزا للعودة من إصابة في الكاحل.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة نيوكاسل في المرحلة الـ21 من الدوري "جاك كان مريضا. نأمل عودته اليوم (في التمارين). إرلينغ غائب وكذلك جون (ستونز)".

ويتخلف مان سيتي عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط، ما يجعل مباراته مع نيوكاسل بغاية الأهمية في هذه المرحلة من الموسم.

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