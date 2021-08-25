الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 04:52 م

غيابات فريق الوحدات عن مباراة الجليل

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

يشهد اليوم الأربعاء، إنتهاء دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن بإقامة 3 مباريات هامة وستكون أبرزها بين الجليل والوحدات على ستاد الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يسعى الوحدات للثأر من الفريق الصاعد حديثا لدوري المحترفين والذي هزمه بنهائي درع الاتحاد، أما الجليل فيبدو متحمسا لتحقيق مفاجأة جديدة .

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وسيغيب عن الوحدات في المواجهة عدد من اللاعبين بسبب الإصابة وهم : 
منذر أبو عمارة ، طارق خطاب، مهند سمرين.

وسيكون بإمكان المدير الفني عبدالله أبو زمع استعمال ورقة المهاجم السنغالي عبد العزيز نداي، والذي تعافى من الإصابة بشكل كامل .

 




 

 


 

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