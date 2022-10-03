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الإثنين، 03-10-2022 03:08 م

غيابات مؤثرة بصفوف سحاب وشباب الأردن في الدوري

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الوكيل الإخباري - يعاني فريقا سحاب وشباب الأردن من غيابات متعددة بصفوفهما في الجولة 19 لبطولة دوري المحترفين لكرة القدم والتي تنطلق الخميس المقبل.

ويغيب عن شباب الأردن وسحاب مدربيهما بسبب الايقاف وهما وسيم البزور وجمال محمود.

ويفتقد فريق سحاب في الجولة 19 إلى خدمات 4 لاعبين بسبب تراكم البطاقات الصفراء وهم: أحمد الصغير وأحمد هشام عبد المنعم وسند جعارة وأحمد طنوس.

ويغيب عن فريق شباب الأردن بسبب الإنذارات ثلاثة لاعبين هم شوقي القزعة وأحمد صبرة وأويس زيادات.

ولن تكون صفوف الرمثا مكتملة عندما يخوض مواجهة قوية السبت المقبل أمام الفيصلي المتصدر حيث سيفتقد لجهود مدافعه المميز، السنغالي كوليبالي بسبب الإنذارات، في الوقت الذي سيفتقد فيه السلط لخدمات مدافعه محمد مصطفى. 

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