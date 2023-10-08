غياب الأسلحة يمهد طريق آرسنال لإنهاء عقدة جوارديولا

الوكيل الإخباري - يستقبل آرسنال نظيره مانشستر سيتي على ملعب الإمارات، مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وعينه على إيقاف سلسلة هزائمه أمام السيتي في البريميرليج في آخر 12 مباراة على التوالي.



وتكبد آرسنال أول هزيمة له هذا الموسم، بالسقوط في الأسبوع الماضي أمام لانس الفرنسي في دوري الأبطال، وحقق المدفعجية هذا الموسم 5 انتصارات وتعادلين، وهي أفضل بداية بدون هزيمة للفريق في الدوري منذ موسم (2007- 2008).



وعلى الجانب الآخر، توقفت بداية مانشستر سيتي المثالية في الدوري، بعد السقوط أمام وولفرهامبتون بنتيجة (2-1) الأسبوع الماضي، ولم يخسر السيتي مباراتين متتاليتين في الدوري منذ ديسمبر من عام 2018، وحينها خسر على أرضه أمام كريستال بالاس (3-2) وأمام ليستر سيتي (2-1).





وفي الوقت الذي استقبل فيه آرسنال كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري هذا الموسم، لم يواجه مانشستر سيتي بعد أي فريق من الذين أنهوا الدوري في المراكز الستة الأولى الموسم الماضي.



ولم يحقق السيتي سوى انتصار واحد في 8 مباريات خاضها خارج ملعبه الموسم الماضي أمام الفرق التي تواجدت في المراكز التسعة الأولى، ومع ذلك كان ذلك الانتصار على حساب آرسنال بالذات بنتيجة (3-1)، وكانت تلك الخسارة السادسة تواليًا للمدفعجية على ملعبهم أمام السيتي، ولم يخسر آرسنال 7 مباريات متتالية على ملعبه في الدوري أمام خصم بعينه طوال تاريخه من قبل.



ويملك مانشستر سيتي حاليًا خامس أطول سلسلة انتصارات متتالية لفريق أمام خصم بعينه في تاريخ الدوري الإنجليزي، وفي المباريات الـ12 السابقة سجل السيتي 33 هدفًا وسدد 179 كرة من بينهم 84 على المرمى، وبلغ معدل ترجمة التسديدات إلى أهداف 18,4%، ولمس الكرة في منطقة جزاء آرسنال 367 مرة، ووصل معدل استحواذه على الكرة 59%.



أرتيتا وجوارديولا



وعلى الجانب الآخر لم يسجل آرسنال سوى 5 أهداف وسدد 82 كرة من بينهم 23 كرة على المرمى، وبلغ معدل ترجمة التسديدات إلى أهداف 6,1%، ولمس الكرة في منطقة جزاء السيتي 169 مرة ووصل معدل استحواذه إلى 41%.



وهذه هي أطول سلسلة انتصارات متتالية لبيب جوارديولا أمام خصم بعينه في الدوري طوال مسيرته التدريبية، ويبقى السيتي الفريق الوحيد الذي لم يتغلب عليه ميكيل أرتيتا في البريميرليج.



أما أقل الفرق التي حصد أرتيتا نقاط أمامها في الدوري فهي مانشستر سيتي (0) ووست بروميتش ونوتنجهام فورست وبيرنلي (6) وليفربول (7).



ويملك السيتي أقوى خط دفاع في الدوري هذا الموسم ومن بعده يأتي آرسنال، ومع ذلك استقبل آرسنال جميع أهدافه الستة هذا الموسم على ملعبه، ومنذ بداية الموسم الماضي لم يحافظ على نظافة شباكه سوى 4 مرات فقط في الدوري على ملعبه ومن بينهم مرة واحدة في آخر 11 لقاء.



ويغيب عن مباراة اليوم النجم البلجيكي كيفين دي بروين، والذي سجل 3 أهداف في انتصاري الدوري الموسم الماضي، كما يغيب رودري الذي سجل في انتصاري السيتي على آرسنال موسم (2021- 2022).



ويتأثر السيتي بشدة بغياب رودري، فمنذ مباراته الأولى مع الفريق، خسر السيتي 33% من المباريات التي غاب عنها في البريميرليج، مقابل خسارة 13% فقط من اللقاءات التي يشارك بها.



أما آرسنال، فيواجه خطر غياب الثنائي بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي، ومنذ ظهورهما الأول في البريميرليج معًا أمام إيفرتون في ديسمبر/كانون الأول 2019، شاركا بصورة أساسية في 66 مباراة من أصل 142 بالدوري، وحقق آرسنال الانتصار في 62,1% من تلك المباريات، مقابل 51,3% من المواجهات التي يشارك فيها لاعب واحد فقط منهما أساسيًا.

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