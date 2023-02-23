غياب الشقيقين عباس عن تدريبات سلة الأردن

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، صباح اليوم الخميس، عن غياب اللاعب زيد عباس عن تدريبات المنتخب في اليومين الماضيين بسبب وعكة صحية "نزلة برد".



ولم يحسم الاتحاد الأردني عبر موقعه الرسمي، إذا ما كان سيغيب عباس أو يشارك في المواجهة المنتظرة مع المنتخب الهندي التي ستقام غدا الجمعة، ضمن النافذة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2023.



وكشف الاتحاد الأردني لكرة السلة أيضا عن غياب الشقيق الأصغر لزيد، هاشم عباس عن الحصة التدريبية الصباحية للمنتخب والتي جرت اليوم الخميس، وذلك بعد شعوره ببعض التعب.



وأوضح الاتحاد: "من المتوقع عودة اللاعبين للحصة التدريبية مساء اليوم وقبل المواجهة المرتقبة أمام الهند".



ويكفي منتخب الأردن الفوز على الهند غدا الجمعة، ليحسم تأهله للمرة الثالثة بتاريخه، لمونديال كرة السلة.

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