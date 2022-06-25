غياب القائد ،، التشكيل المتوقع للفيصلي أمام الوحدات

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تترقب الجماهير الأردنية قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، عندما يلتقي الوحدات والفيصلي في مواجهة نارية يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت .



وتأكد غياب قائد فريق الفيصلي براء مرعي عن كتيبة المدرب الوطني جمال أبو عابد، بعد تعرضه لإصابة في معسكر المنتخب الوطني .











وإليكم التشكيل المتوقع للفريق الأزرق ..



يزيد أبو ليلى

إبراهيم الدلدوم - سالم العجالين - أنس بني ياسين - عدي زهران



نزار الرشدان - إحسان حداد



مجدي العطار - حاتم الروشدي - أمين الشناينة



يوسف الرواشدة

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المصدر : ملاعب