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الثلاثاء، 12-03-2024 03:42 م

غياب النصر ورونالدو عن كأس العالم للأندية 2025

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الوكيل الإخباري - بعد إقصاء النصر من ربع نهائي دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي، تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأس العالم للأندية 2025، النسخة الأولى التي ستشهد مشاركة 32 فريقًا.

وكان النصر قد خسر مباراة الإياب بعد ركلات الترجيح بنتيجة 3-1، رغم فوزه في مباراة الذهاب على ضيفه العين بنتيجة 4-3، ليتعادل الفريقان بمجموع المباراتين 4-4، ويودع الفريق السعودي البطولة القارية.

ويشكل ذلك ضربة قوية لطموحات كريستيانو رونالدو للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه.

وبذلك، يكون 19 فريقًا قد حسموا مشاركتهم في البطولة المقرر إقامتها في أميركا في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، ومن بينهم الهلال وأوراوا ريد دياموندز وبطل نسخة 2024، بالإضافة إلى الفرق الفائزة بدوري أبطال آسيا وأوروبا.

ومن منطقة أوروبا، حسمت 8 مقاعد من أصل 12: تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي كفائزين سابقين بدوري أبطال أوروبا، وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا كأفضل الفرق الأوروبية.

وستشارك أيضاً فرق بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي البرازيلية، وكذلك من إفريقيا الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي، إضافة إلى مونتيري وسياتل ساوندرز وكلوب ليون (كونكاكاف) وأوكلاند سيتي.

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