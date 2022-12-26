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الإثنين، 26-12-2022 01:44 م

غياب الهداف التاريخي للإمارات عن خليجي 25

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الوكيل الإخباري - تلقت الجماهير الإماراتية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، صدمة غياب علي مبخوت، الهداف التاريخي لمنتخب بلادها والدوري الإماراتي، عن صفوف "الأبيض" في بطولة كأس الخليج.

وأعلن اتحاد الكرة الإماراتي عن قائمة منتخبه في "خليجي 25"، المقررة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير/كانون الثاني المقبل، في مدينة البصرة العراقية، والتي تضم 26 من أصل 35 لاعبا سبق الإعلان عنهم في القائمة الموسعة.

وخلت القائمة من مبخوت، وهو ما اعتبره الكثيرون نقطة ضعف في القائمة المختارة للبطولة الخليجية، خاصة وأن مهاجم الجزيرة، هو الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي الأول برصيد 85 هدفا، والهداف التاريخي أيضا، للدوري الإماراتي برصيد 190 هدفا.

كما توج هدافا لبطولتي كأس الخليج 2014 و2019، وهدافا للدوري الإماراتي للمحترفين موسمي (2016-2017 و2020-2021)، وهدافا لكأس آسيا في أستراليا 2015، بالإضافة إلى تقاسمه صدارة هدافي الدوري الإماراتي للمحترفين هذا الموسم برصيد 11 هدفا، مع لابا كودجو، لاعب العين.

كما تم استبعاد 8 لاعبين، إلى جانب مبخوت من قائمة المنتخب الموسعة، والمختارة من قبل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب الإماراتي، وهم الحارسين فهد الظنحاني وحسن حمزة، مع المدافعين سالم سلطان والحسن صالح، ومن خط الوسط، سعيد جمعة، يحيى نادر، أحمد برمان، والمهاجم أحمد فوزي.

فيما ضمت القائمة المختارة للبطولة الخليجية اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف وخالد السناني، في حراسة المرمى، والمدافعين شاهين عبد الرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبد السلام محمد، حسن المحرمي، خالد الظنحاني، عبد العزيز هيكل وأحمد جميل.

وفي الوسط، ماجد راشد، عبد الله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبد الباسط، علي صالح وطحنون الزعابي، وفي الهجوم، فابيو دي ليما، حارب عبد الله، يحيى الغساني، كايو كانيدو وسبيستيان تيجالي.

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