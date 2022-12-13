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الثلاثاء، 13-12-2022 01:00 م

غياب ثنائي منتخب فرنسا عن التدريبات قبل لقاء المغرب

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الوكيل الإخباري -  غاب لاعبا المنتخب الفرنسي، دايو أوباميكانو، وأوريليان تشواميني، عن التمارين الجماعية يوم الاثنين في الدوحة قبل يومين من مباراة نصف نهائي مونديال 2022 أمام المغرب.

واستُهلت الحصة التدريبية بفترة إحماء تحت قيادة المعد البدني، سيريل موين، خلال فترة الربع الساعة الأولى المخصصة للصحفيين.

وكان لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، تشواميني، تعرض لكدمة في ربلة الساق في مباراة إنجلترا السبت الماضي في ربع النهائي، وهو ما يفسر الاحتياطات المتخذة.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" اليومية، أن مدافع بايرن ميونيخ الألماني، أوباميكانو، يعاني من التهاب في الحلق.


وتأمل فرنسا، حاملة اللقب، أن تتجاوز عقبة المغرب مفاجأة البطولة لتواجه الفائز بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا في النهائي يوم الأحد.

 

 

ملاعب

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