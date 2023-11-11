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السبت، 11-11-2023 02:15 م

غياب صادم جديد لأردا جولر

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الوكيل الإخباري - تعرض التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد، لإصابة جديدة، الجمعة، ليتم استبعاده من مباراة فالنسيا، المقررة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن جولر يعاني من إصابة في العضلة الرباعية بالساق اليمنى، وهي تختلف عن تلك التي تعرض لها في العضلة الفخذية المستقيمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدة غياب جولر عن المباريات، بسبب الإصابة الجديدة، ستصل إلى شهر.

ولم يتمكن جولر، الذي انضم لريال مدريد في أوائل يوليو/تموز الماضي، من المشاركة مع الميرينجي حتى الآن في أي مباراة رسمية، بسبب تعرضه لـ3 إصابات.

وانتقل اللاعب التركي إلى الفريق الملكي، الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة مقابل 20 مليون يورو، بعدما كان هدفًا لبرشلونة أيضًا.

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