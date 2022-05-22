غياب عمان حامل اللقب ،، الأرثوذكسي الأقرب لتمثيل الأردن بالبطولة الآسيوية

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدولة المضيفة للنسخة الأكبر من بطولة الأندية الآسيوية للسيدات - النسخة التجريبية، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 28 آب/أغسطس 2022، منطقة الغرب وهي أوزبكستان خلال الفترة من 20 إلى 26 آب/أغسطس القادم .







ولم يعلن الاتحاد الآسيوي عن الدولة التي ستستضيف منافسات الغرب، علما أنها ستقام بمشاركة ممثل عن الأردن بالإضافة للهند وإيران وأوزبكستان في منطقة الغرب، والصين تايبيه وميانمار وتايلاند في الشرق.





وكشف الاتحاد الآسيوي عن إقامة مباراة نهائية بين بطلي منطقتي الغرب والشرق، على أن يكون على نفس الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي للرجال .



وسيغيب نادي عمان حامل لقب النسخة الماضية بسبب تعليق نشاط كرة القدم النسوية، حيث من المنتظر أن يحصل النادي الأرثوذكسي على التراخيص الآسيوية اللازمة للمشاركة كونه وصيف بطل الموسم الماضي من دوري المحترفات .





وتعد هذه النسخ التجريبية تمهيدا للإعلان الرسمي عن انطلاق بطولة للسيدات، والتي من المنتظر إطلاقها عام 2024، حسب ما هو مخطط له على أجندة الآتحاد الآسيوي لكرة القدم .

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المصدر : ملاعب