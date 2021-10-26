غياب كامل للمنتخبات العربية عن كأس أمم اسيا

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أنس عشالازالت الخيبة تخيم على متابعي كرة القدم النسوية الأردنية بعد فشل منتخب النشميات بالتأهل لكأس أمم اسيا 2022 في الهند، وغيابه عن البطولة القارية لأول مرة منذ عام 2012.ولن يكون غياب المنتخب الوطني مؤثرا على صورة الكرة النسوية الأردنية فقط، بل سيمتدد الأثر على الكرة العربية بصورة عامة؛ حيث فشلت المنتخبات العربية بتسجيل أي تواجد آسيوي في ظل غياب الأردن.وكانت منتخبات لبنان، البحرين والإمارات آخر المنتخبات العربية المودعة للتصفيات، بينما ستشهد البطولة مشاركة منتخبات :الهند المضيفة، إلى جانب اليابان وأستراليا والصين الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية عام 2018 في الأردن، الصين تايبيه، فيتنام، اندونيسيا ، ميانمار ، كوريا الجنوبية ، الفلبين ، إيران وتايلاند .وسيتأهل أصحاب المراكز الـ 5 الأولى لكأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزلندا، فيما سيتأهل أصحاب المركزين السادس والسابع للملحق .