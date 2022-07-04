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الإثنين، 04-07-2022 01:28 م

غياب نجوم الفيصلي والوحدات عن المراكز الأولى لهدافي الدوري

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت مساء السبت الجولة التاسعة من دوري المحترفين، حيث شهد الأسبوع الوصول للهدف الـ 120، علما أنها حملت تسجيل 15 هدفا برقم تهديفي أقل من الجولة الماضية بـ 3 أهداف .


 

وإليكم لائحة الهدافين  :



-5 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .


- 4 أهداف : محمد أبو عرقوب (الصريح).
 
- 3 أهداف : بشار الذيابات وحمزة الدردور(الرمثا)، أحمد العشران (مغير السرحان)، حجازي ماهر وفارس غطاشة(الحسين إربد)، ديجو كالديرون (سحاب)، أسامة عقار (شباب العقبة) وسليم عبيد (شباب الأردن).

  
- هدفين : محمود جمال محمود (سحاب)، عبدالله ذيب (السلط)، خلدون الخزام (معان)، زيد أبو عابد، خالد الدردور ووسيم ريالات (شباب الأردن)، أحمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة)، خالد عصام، محمد أنس ومهند أبو طه (الوحدات)، سيف درويش (الحسين إربد)، مجدي العطار، حاتم الروشدي، محمد العكش وأمين الشناينة (الفيصلي)، عارف الحاج ومعاذ محمود (الصريح)، علي عزايزة، عبد الرحمن أبو الكاس (الرمثا)، بكر كلبونة وخضر الحاج (الجزيرة).


 


- هدف : حمزة النعيم (شباب الأردن)، طارق خطاب، فراس شلباية و أحمد سمير (الوحدات)، عبدالله المناصرة، أحمد شمس الدين ومحمد الكلوب (السلط)، محمد الرزام، سند جعارة، أحمد العيساوي (سحاب)،حسين عبيدات، هاشم مبيضين، عامر جاموس، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، أحمد المنجد، يزن الغرابلة، خالد الردايدة وإبراهيم الرواد (معان)، هاشم بني خالد، كوليبالي، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)، سبيع الحموي، كريم سليمان، معتز العبيدات، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، كريستيان فارغاس، محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة(شباب العقبة) ، كريستيان أوبزور، إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران،عبدالله العطار ومصعب اللحام (الحسين إربد)، عدي ارقيبات، معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).


 





وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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