غياب 12 لاعب عن الجولة الاخيرة للدوري الاردني

الوكيل الإخباري - يغيب 12 لاعبا عن الجولة 22 والأخيرة لدوري المحترفين الأردني بكرة القدم والتي تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بسبب تراكم الإنذارات.



واللاعبون الغائبون هم: مصطفى كمال (الحسين اربد)، أحمد الياس وفراس شلباية وخالد عصام (الوحدات)، عبيدة السمارنة (الفيصلي)، الجزائري أسامة العقار وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، عارف الحاج (الصريح)، السوري علي المصري (معان)، زيد ابو عابد (شباب الأردن)، عامر جاموس ومحمود موافي (الجزيرة).



ويغيب كذلك عن الجولة 22 المدير الفني للجزيرة، السعودي علي القرني الذي حصل على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.



ويتصدر فريق الفيصلي ترتيب الفرق برصيد 48 نقطة يليه الوحدات والحسين إربد ولكل منهما 47 نقطة.

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