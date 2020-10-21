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الأربعاء، 21-10-2020 11:18 ص

فاتي: نحن نريد الفوز بجميع الألقاب

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الوكيل الإخباري _ أكد أنسو فاتي لاعب برشلونة في تصريحات بعد فوز فريقه الساحق على ضيفه فيرينكفاروسي المجري "5-1" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، على ثقته بقدرة البرسا على المنافسة على كل الألقاب".


وقال فاتي: "إنه لأمر جيد للفريق أننا جميعاً نؤدي ما علينا وفق ماهو مطلوب، وكلما زادت المنافسة، سوف نصبح أفضل، يجب علينا جميعاً العمل وأن نطور أنفسنا، بعد ذلك يعود القرار للمدرب".


وتابع: "نحن نشعر بسعادة غامرة لوجود ميسي معنا هنا، نحن لانزال نتعلم من الأفضل، أما بالنسبة لمباراة الكلاسيكو، فانني لطالما حلمت أن العبها، وآمل أن أفعل ذلك".


وأكمل: "أن زملائي في الفريق يسهّلون عليّ مهمة إحراز الأهداف، لقد بذل دي يونج كل ما بوسعه وكنت أحتاج فقط أن استثمر التمريرة التي قام بها، إننا نملك طموحاً عالياً جداً، نحن نريد الفوز بجميع الألقاب".


المصدر : ملاعب

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