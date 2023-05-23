فاتي يتقدم تشكيل برشلونة المتوقع ضد بلد الوليد

الوكيل الإخباري - يلتقي برشلونة وبلد الوليد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني.



ويغيب عن البارسا في مباراة اليوم، كل من رونالد أراوخو وبيدري وجول كوندي.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: جوردي ألبا - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو - بالدي.



الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي.



الهجوم: عثمان ديمبي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.



وجاءت قائمة البلوجرانا كاملة، كالتالي:



تير شتيجن - سيرجيو بوسكيتس - ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس إيناكي بينا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - إريك جارسيا - بالدي - كاسادو - جافي - بابلو توريه - أرناو تيناس.



وضمن برشلونة الفوز بالليجا حيث يتبوأ الصدارة بـ85 نقطة، فيما يتواجد إشبيلية في المرتبة 18 بـ35 نقطة





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