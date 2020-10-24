السبت 24-10-2020
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السبت، 24-10-2020 06:45 م

فاتي يصنع فرصة ثمينة يُهدرها كوتينيو

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الوكيل الإخباري _  أضاع فيليب كوتينيو فرصة وضع برشلونة في المقدمة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وذلك عند الدقيقة 53 من عمر المواجهة المحتدمة.



حاول الفريقين دخول الشوط الثاني بنشاط كبير وذلك بعد نهاية الشوط الاول المتوازن بتعادلٍ إيجابي بين العملاقين بهدفي فالفيردي وأنسو فاتي.


وحاول فاتي أن يخادع دفاع ريال مدريد بالتواجد على الجهة اليمنى ونجح بالهروب بأحد الكرات الذي لعبها عرضية باتجاه النجم البرازيلي كوتينيو.


لكن لاعب الوسط المتقدم أضاع الفرصة المؤكدة لتسجيل الهدف الثاني للبلاوجرانا، وذلك عبر ضربة رأسية غير دقيقة ضربت بالشباك الخارجية للحارس تيبو كورتوا.

بينما حاول الريال الرد سريعاً عبر هجمة مرتدة وصلت لكريم بنزيما داخل منطقة الجزاء ولكن سدد الكرة بقدمه اليمنى بشكلٍ غير صحيح وذهبت عالية وبعيدة عن مرمى الحارس نيتو.

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المصدر : ملاعب 

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