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الأحد، 13-08-2023 03:58 م

فاجعة في مدريد.. نجم اخر يلحق بكورتوا

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، إصابة مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو، في الرباط الصليبي.

وذكر ريال مدريد في بيان طبي على موقعه الرسمي: "بعد إجراء الفحوصات للاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيصه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. سيخضع اللاعب لجراحة في الأيام المقبلة".

وكان إيدير ميليتاو أصيب خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء أمس السبت، بمستهل مشوار الميرنجي في الليجا.

وسقط ميليتاو على أرض الملعب، حيث اشتكى من ألم في ركبته، ولم يستطع استكمال اللعب.

وعلى الفور، قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سحبه والدفع بالألماني أنطونيو روديجر بدلا منه في الدقيقة 50.

وحسم ريال مدريد اللقاء بهدفين دون رد سجلهما رودريجو جويس وجود بيلينجهام في الدقيقتين (28 و36).

وكان ريال مدريد قد أعلن يوم الخميس الماضي عن إصابة حارس المرمى تيبو كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

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