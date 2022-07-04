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الإثنين، 04-07-2022 01:35 م

فادي عوض يقود فريقه لفوز جديد بالدوري الماليزي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حقق فريق P.D.R.M " الشرطة " والذي يضم نجمنا الأردني فادي عوض فوزا هاما على فريق بيراك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الماليزي .اضافة اعلان





وشارك عوض أساسيا في اللقاء، علما أنه بات من أهم لاعبي الفريق في الدوري وتم اسناد مهمة تنفيذ ركلات الجزاء بالمباريات له، حيث سجل هدفين منذ انضمامه للفريق قبل أسابيع معدوة .

وبهذا الفوز بقي رفاق فادي عوض بالمركز السادس على سلم الترتيب رافعين رصيدهم لـ 14 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن تيرينغانو تي تيم وكلينتان المتصدران بـ 22 نقطة .


 




 

 


 

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