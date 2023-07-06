فاران يتحدث عن سبب زيارته للأردن

الوكيل الإخباري - يزور النجم الفرنسي رافاييل فاران خلال هذه الأيام الأردن، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من إحدى العلامات التجارية التي يعتبر لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي سفيراً لها.



وقال فاران في تصريح لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، إن زيارته إلى الأردن كانت بصفته ممثلاً تجارياً لإحدى الشركات: "جئت إلى هنا للتعرف على هذا البلد عن قرب، والتعرف أكثر على أنديته، كما أن هذه فرصة تعتبر جيدة لي للانفتاح على ثقافات جديدة".



وأضاف المدافع المعتزل دولياً: "وجودي في مدينة البتراء هو أمر مميز، ويعد شيئاً رائعاً بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، حيث تعلمت الكثير من الأشياء خلال هذه الزيارة".



ويهدف هذا الحدث الذي يشارك فيه رافاييل إلى المساهمة في تنشيط القطاع السياحي من خلال الترويج لمدينة البتراء سياحياً واستثمارياً، مع تقديم صورة إيجابية عن المناطق السياحية الموجودة في الأردن، وتعزيز مكانتها وجعلها محط أنظار العالم، وزيادة استقطابها لعدد أكبر من السياح.





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