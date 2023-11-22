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الأربعاء، 22-11-2023 02:51 م

فاران يفضل الكالتشيو على الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - حددت تقارير صحفية الوجهة التي يفضل الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، الانتقال إليها.

ويمتلك فاران (30 عاما) عقدا مع اليونايتد حتى صيف 2025، إلا أن دوره وترتيبه قد تراجعا بين المدافعين خلال الفترة الأخيرة، ليصبح قريبا من الرحيل في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "صن سبورت" البريطانية، فإن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، لا يريد السماح لفاران بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني، حيث يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم.


وارتبط فاران بالعديد من الأندية الإيطالية الكبرى، مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وروما، كما ارتبط المدافع الفرنسي بالانتقال إلى السعودية التي عرضت عليه راتبا ضخما.

وأضافت: "وفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإنه (فاران) يصر على أن الرحيل هو الخيار الأفضل للطرفين.. إنه حريص على الانتقال لإيطاليا، لأنه الدوري الذي يعجب به ويحب أن يكون جزء منه".

يشار إلى أن رافائيل شارك في 93 مباراة دولية مع منتخب بلاده الفرنسي، كما لم يمثل سوى 3 أندية فقط في مسيرته الكروية، حيث لعب للانس الفرنسي، وريال مدريد، وأخيرا اليونايتد.

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