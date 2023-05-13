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السبت، 13-05-2023 04:50 م

فاران يقود دفاع يونايتد أمام وولفرهامبتون

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الوكيل الإخباري - أعلن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستقبال وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز ال13 برصيد 40 نقطة.

وحسم مانشستر يونايتد لقاء الدور الأول على ملعب مولينيو بنتيجة (1-0)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماركوس راشفورد.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد:

دي خيا- لينديلوف- فيرنانديز- مارسيال- إريكسن- كاسيميرو- فاران- أنتوني- شاو- سانشو- وان بيساكا.

بينما أتى تشكيل وولفرهامبتون كالأتي:

بينتلي- سيميدو- داوسون- كيلمان- توتي- ليمينا- نيفيز- نونيز- نيتو- كونها- كوستا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد كل من: بوتلاند- دالوت- ماجواير- مالاسيا- فريد- بيليستري- جارناتشو- مارسيال- فيجهورست

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