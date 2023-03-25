فاران يكشف عن النادي الذي سيعتزل فيه كرة القدم

الوكيل الإخباري - كشف لاعب مانشستر يونايتد، رافائيل فاران، عن النادي الذي سيعتزل فيه كرة القدم، وإمكانية تركه لناديه الحالي.



وقال فاران: "سوف أنهي مسيرتي في ريال مدريد، أو في مانشستر يونايتد، أو في لانس الفرنسي، لن أنتقل إلى نادٍ آخر".



وأضاف: "لكن العودة إلى مدريد تبدو معقدة بالنسبة لي، عادة لا يعود اللاعبون إلى هناك، النتيجة الأكثر ترجيحًا اليوم، هي أنني سوف أنهي مسيرتي إما في مانشستر أو لانس".



يذكر ان فاران قضى شبابه في لانس، ونصف موسم مع الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويقضي معهم 10 سنوات حقق فيها إنجازات كثيرة وبطولات عدة، وانتقل الى مانشستر يونايتد في اب 2021، بعقد يمتد حتى 2025، بمبلغ 40 مليون يورو.

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