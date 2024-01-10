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الأربعاء، 10-01-2024 03:19 م

فالفيردي: رونالدو دليل على نمو الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري -  يرى الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية، يثبت نمو دوري روشن للمحترفين.

وقال فالفيردي في تصريحات أبرزها برنامج "دورينا غير" عبر قناة السعودية: "رونالدو أهم لاعب بدأ هذا المشروع، ومن الرائع الاعتماد على لاعبين بهذه الأهمية الكبيرة، إنه بالتأكيد يفيد الدوري".

وأضاف: "أنا شخصيا لا أستمتع باللعب أمام أتلتيكو مدريد لأنه أحد أفضل الفرق، مواجهته دائما صعبة، ولكن علينا أن نفعل ذلك".

وأشار: "أنا متأكد من أنهم يشعرون بهذا الشيء تجاهنا، ونحن قويان للغاية ومن الصعب مواجهة بعضنا البعض، لكن هذا هو الحال وأنا متأكد من أن المشجعين سيستمتعون بهذا".

ويلعب ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد غدا بالسعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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