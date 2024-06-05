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الأربعاء، 05-06-2024 03:28 م

فالكاو: مبابي سيخلق مشكلة في ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يعتقد الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم رايو فاليكانو، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، سيواجه مشكلة مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الميرنجي الجديد.

وكان ريال مدريد قد أعلن رسميا، تعاقد مع مبابي، يوم الإثنين الماضي، في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد 5 مواسم مقبلة.

وقال فالكاو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "انتقال مبابي إلى ريال مدريد، سيقربه من الفوز بجائزة الكرة الذهبية".

وأضاف: "الجميع يعرف إمكانيات مبابي جيدا، ولكن انضمامه لريال مدريد خلال هذه الفترة سيخلق مشكلة للمدرب كارلو أنشيلوتي".

وأشار فالكاو: "المشكلة تكمن في أن هذا الفريق فاز بكل شيء، ومع وجود مبابي سيهيمنون أكثر على البطولات، لكن أين سيضعه المدرب حتى يحافظ على تجانس اللاعبين؟".

وأكد: "انضمام مبابي إلى ريال مدريد، سيصعب من مهام المدافعين في الفرق الأخرى".

وواصل: "بالتأكيد، كيليان سينجح مع ريال مدريد، لأن لديه كل شيء لتحقيق أحلامه".

وعن مزاملة مبابي في موناكو عندما كان لاعبا صغيرا، قال: "كان صغيرا للغاية في ذلك الوقت، لكن تأثيره كان رائعا على الفريق، كان يتخذ قرارات جيدة في الملعب، وهو ما فاجأني في ذلك السن".

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