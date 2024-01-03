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الأربعاء، 03-01-2024 04:21 م

فالنسيا يبدأ العام الجديد بثلاثية في شباك فياريال

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الوكيل الإخباري - بدأ فالنسيا العام الجديد بشكل طيب، بفوزه الكبير على ضيفه فياريال (3-1)، الثلاثاء، ضمن الجولة 19 بالليجا.

وعلى ملعب (الميستايا)، قطع "الخفافيش" نصف الطريق نحو النقاط الثلاث بثنائية في الشوط الأول، حملت توقيع المهاجم الأوكراني رومان ياريمتشيوك، ولاعب الوسط الشاب خوسيه لويس جارسيا "بيبيلو" (من ركلة جزاء)، في الدقيقتين 4 و27 على الترتيب.

ثم في الدقيقة 57، واصل "بيبيلو" تألقه بالهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه، من ركلة جزاء أيضا، لتنتهي المباراة "إكلينيكيا" لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 73، سجل المهاجم المخضرم جيرارد مورينو هدف حفظ ماء وجه الفريق الضيف.

وبعد انتصاره قبل فترة التوقف على رايو فاليكانو خارج الديار بهدف، واصل فالنسيا مسلسل الانتفاضة بفوز ثان على التوالي، السابع هذا الموسم.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 26 نقطة ارتقى بها مؤقتا للمركز التاسع، بفارق الأهداف خلف خيتافي، الذي سقط في وقت سابق اليوم في عقر داره بثنائية نظيفة على يد رايو فاليكانو.

بينما سقطت "الغواصات الصفراء" في فخ خسارة جديدة هي الثالثة في آخر 5 مباريات، العاشرة هذا الموسم.

وتجمد رصيد فياريال عند 19 نقطة في المركز الـ13 بشكل مؤقت.

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