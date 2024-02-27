فالنسيا يرفض دخول كاميرات شركة أمريكية بسبب فينيسيوس

الوكيل الإخباري - رفض فالنسيا دخول كاميرات منصة "نتفليكس" الأمريكية، خلال مواجهة "الخفافيش" وريال مدريد السبت المقبل.



وكانت تقارير أشارت إلى أن منصىة "نتفليكس" ستكون حاضرة في ميستايا يوم السبت، لمحاولة التقاط ما بعد عودة فينيسيوس لمعقل "الخفافيش" بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له الموسم الماضي في نفس الملعب.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كان من المفترض أن يكون جزءا من التصوير الذي تقوم به "نتفليكس" مع فينيسيوس، وسينتهي به الأمر في سلسلة وثائقية سيتم بثها العام المقبل.



ومع ذلك، رفض فالنسيا دخول كاميرات الشركة الأمريكية لتجنب حدوث أية مشاكل.



واتخذ فالنسيا هذا القرار لتجنب خلق قصة تظهر مشجعيه على أنهم عنصريون، بينما في الموسم الماضي، لم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من المشجعين الذين تصرفوا بطريقة غير لائقة، وتم تحديدهم وجار محاكمتهم.

اضافة اعلان

ملاعب