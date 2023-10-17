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الثلاثاء، 17-10-2023 12:32 م

فان دايك ينعش آمال هولندا بهدف قاتل في شباك اليونان

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الوكيل الإخباري -  أزاحت هولندا مضيفتها اليونان عن المركز الثاني للمجموعة الثانية وعززت حظوظها ببلوغ نهائيات كأس أوروبا 2024، وذلك بعد الفوز "القاتل" عليها 1-0 الاثنين في الجولة الثامنة.

ودخلت هولندا اللقاء على خلفية خسارتها في الجولة الماضية على أرضها أمام فرنسا 1-2، ما سمح للأخيرة بحسم البطاقة الأولى عن هذه المجموعة إلى النهائيات القارية، لكن فريق المدرب رونالد كومان استعاد توازنه في هذه المواجهة الهامة جدا وجدد فوزه على اليونان بعدما سبق له أن تغلب عليها ذهابا بثلاثية نظيفة.

وبدا أن المنتخب الهولندي لن يستغل أفضليته والفرص لاسيما ركلة جزاء في الشوط الأول أضاعها فاوت فيخهورست (28)، وسيكتفي بنقطة التعادل لكنه منح فرصة ثانية في الوقت بدل الضائع من نقطة الجزاء نجح القائد فيرجيل فان دايك في ترجمتها إلى هدف.

ورفعت هولندا رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق المواجهتين المباشرتين أمام اليونان التي خاضت مباراة أكثر منها (7 مقابل 6)، فيما تتصدر فرنسا المجموعة بـ18 نقطة من ست مباريات.

وسيكون مصير هولندا بين يديها إذ ستضمن تأهلها في حال فوزها في الجولة المقبلة على ضيفتها إيرلندا في 18 نوفمبر في جولة تغيب عنها اليونان التي تختتم مشوارها بمواجهة صعبة ضد ضيفتها فرنسا في 21 نوفمبر، فيما يلعب رجال كومان في نفس التاريخ مع جبل طارق.

وفي حال فشل هولندا أو اليونان في الحصول على البطاقة المتبقية، فيملك كل منهما فرصة أخرى من خلال الملحق الخاص بدوري الأمم الأوروبية.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات العشر في التصفيات إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، إضافة إلى ألمانيا المضيفة، على أن تحسم البطاقات الثلاث الأخرى عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

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