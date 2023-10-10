فتح مباريات بطولة الأردن الودية بالمجان

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الاثنين، أن الأبواب ستفتح بالمجان أمام الجماهير، لمتابعة مباريات البطولة الودية التي تحظى بمشاركة النشامى، إلى جانب منتخبات إيران والعراق وقطر.



ويأتي فتح أبواب الملاعب بالمجان في البطولة، لضمان الحضور الجماهيري المطلوب، وتعزيز الروح المعنوية للاعبي النشامى.



وتُفتتح مباريات البطولة الودية يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على استاد عمان الدولي.



وستقام مباراتان في البداية، تجمع الأولى العراق وقطر، والثانية الأردن وإيران، على أن يتواجه الفائزان في المباراة النهائية، والخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث.



وتأتي استضافة الأردن للبطولة الودية، في إطار تحضيرات النشامى المكثفة لخوض نهائيات كأس آسيا، وتصفيات المونديال.



وكان منتخب الأردن قد خاض مؤخرا مواجهتين وديتين، بقيادة مديره الفني المغربي الحسين عموتة، حيث خسر أمام النرويج بسداسية نظيفة، وضد أذربيجان بنتيجة (1-2).

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