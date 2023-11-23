الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

عاجل

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

الخميس، 23-11-2023 04:20 م

فتوح يثير الجدل بظهوره مع لاعبي الأهلي - صورة

1120232383214415976677


الوكيل الإخباري - أثار أحمد فتوح، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير المصرية خلال الساعات الأخيرة.

وانتشرت صور حضور فتوح، افتتاح أحد الملاعب الخاصة لحسين الشحات لاعب الأهلي، إلى جانب عدد من نجوم المارد الأحمر.

وتواجد فتوح إلى جانب محمود كهربا وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة" وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وغيرهم من نجوم الفريق الأحمر، دون تواجد أي لاعب من الزمالك.

ومع انتشار الصور، توقعت الجماهير احتمالية حسم الأهلي لصفقة فتوح، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك.

وساءت علاقة فتوح مع الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد خلافات حول تجديد التعاقد، إلى جانب إيقافه لمدة شهر وعرضه للبيع على خلفية خروجه من أحد معسكرات الفريق الأبيض، دون إذن مسبق.

و في وقت سابق أن كولر مدرب الأهلي، منح إدارة ناديه الضوء الأخضر لضم فتوح، في ظل رغبته بضم لاعب بديل للتونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.

اضافة اعلان

 


 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120232394519644167033 (1)

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح

1120232385430839500634

نجل مدافع برشلونة السابق يعرض خدماته على ريال مدريد

1120232384134718614482

8 ملايين وإطلاق نار.. سرقة جديدة في محيط ميسي

112023238183517915898

إصدار جدول مباريات الدور ربع النهائي من كأس الأردن

1120232381633875992292

الحسين إربد يضمن صعوده لدوري المحترفات

1120232374853618097440

هالاند يدعم فريقه السابق بمبادرة مميزة

أخبار متعلقة
11202320162759666046593

أحمد فتوح يقترب من الدوري السعودي

112023148533456006297

أوسوريو: أرغب في شيء واحد

1120231393820123446037

مدافع الطلائع يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

1120231371915368439561

طبيب الزمالك يكشف الموعد التقريبي لعودة الونش

1120231281832302452306

3 مدربين على طاولة الزمالك