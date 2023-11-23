فتوح يثير الجدل بظهوره مع لاعبي الأهلي - صورة

الوكيل الإخباري - أثار أحمد فتوح، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير المصرية خلال الساعات الأخيرة.



وانتشرت صور حضور فتوح، افتتاح أحد الملاعب الخاصة لحسين الشحات لاعب الأهلي، إلى جانب عدد من نجوم المارد الأحمر.



وتواجد فتوح إلى جانب محمود كهربا وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة" وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وغيرهم من نجوم الفريق الأحمر، دون تواجد أي لاعب من الزمالك.



ومع انتشار الصور، توقعت الجماهير احتمالية حسم الأهلي لصفقة فتوح، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع الزمالك.



وساءت علاقة فتوح مع الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد خلافات حول تجديد التعاقد، إلى جانب إيقافه لمدة شهر وعرضه للبيع على خلفية خروجه من أحد معسكرات الفريق الأبيض، دون إذن مسبق.



و في وقت سابق أن كولر مدرب الأهلي، منح إدارة ناديه الضوء الأخضر لضم فتوح، في ظل رغبته بضم لاعب بديل للتونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.

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