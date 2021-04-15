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الخميس، 15-04-2021 05:35 م

فراس شلباية : ندخل كل مباراة لتحقيق الفوز

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الوكيل الإخباري  - أنس عشا

وجه نجم الوحدات والمنتخب الوطني فراس شلباية شكره لجماهير الأخضر لدعمها المتواصل للاعبين الذين يشاركون بدور المجموعات من دوري أبطال اسيا لأول مرة بتاريخ الأندية الأردنية.

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وقال شلباية في حديث خاص لموقع ملاعب  :" نطمح لتحقيق السعادة لجماهير الوحدات وتمثيل الاردن افضل تمثيل، الجهاز الفني والاداري والطبي يقوم على توفير كل شيء يخص راحة اللاعبين " .

وحول المباراة القادمة مع فولاذ الإيراني، قال نجم النشامى : " بالتأكيد سندخل لكل لقاء وهدفنا تحقيق الفوز، والتوفيق سيكون من الله عز وجل " .

وكان الوحدات قد تعادل بالمباراة الإفتتاحية للمجموعة الرابعة مع النصر السعودي بدون أهداف، علما أن منافسات المجموعة تقام بالعاصمة السعودية الرياض.

 




 

 


 

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