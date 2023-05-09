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الثلاثاء، 09-05-2023 02:40 م

فرانس برس: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي تمت

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الوكيل الإخباري -  أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيلعب الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة".

ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع على المفاوضات، قوله: "صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل".

ولا يزال عقد بطل العالم، 35 عاما، ساريا مع باريس حتى 30 حزيران/يونيو المقبل.

كان باريس سان جيرمان، قرر إيقاف البرغوث لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات، عقب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.

يذكر أن النجم الأرجنتيني، كان قد قدم اعتذارا عن فعلته عبر فيديو، عقب العودة من السعودية، قبل أن يعود ميسي للتدريبات بشكل فردي، أمس الإثنين.

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