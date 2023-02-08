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الأربعاء، 08-02-2023 01:05 م

فرانكفورت يتخطى دارمشتدات بكأس ألمانيا

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الوكيل الإخباري -  ضمن فعاليات الدور ال16 من منافسات كأس المانيا " البوكال "، حقق اينتراخت فرانكفورت فوزاً صعباً على دارمشتدات بنتيجة 4-2، ليعبر إلى ربع النهائي.

وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من جانب لاعبي فرانكفورت حيث تمكن راندال كولو مواني من خطف هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 6، وواصل لاعيو اينتراخت تفوقهم وضغطهم وقابلهم لاعبو دارمشتدات بهجمات مرتدة سريعة ولكن الحظ عاندهم بشكل كبير في محاولة لاقتناص هدف التعادل وفي الدقيقة 29 تمكن ماتياس هونساك من خطف هدف التعادل لدارمشتدات وبعدها تمكن هونساك من خطف هدف ثاني لفريقه في الدقيقة 31 ويعدها عادل رافاييل يوريه النتيحة لفرانكفورت في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي وبواقع 2-2.

وفي الشوط الثاني حاولت محاولات فرانكفورت للعودة باللقاء ونجح بذلك في الدقيقة 62 عن طريق دايكل كامارا قبل أن يضيف الفرنسي مواني الهدف الرابع في الدقيقة 90، ليؤكد فرانكفورت على فوزه ويعبر إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

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