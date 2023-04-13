فرانكفورت يعلن رحيل هدف برشلونة مجانا

الوكيل الإخباري - حسم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، مصير لاعبه الياباني دايتشي كامادا، يوم الأربعاء، قبل شهرين على انتهاء عقده.



وأصدر فرانكفورت، بيانا رسميا، يعلن خلاله رحيل كامادا، البالغ من العمر 26 عامًا، بنهاية الموسم الحالي.



وجاء في البيان "كامادا لن يجدد عقده المنتهي، بعدما أمضى 6 سنوات مع آينتراخت فرانكفورت".



وكان كامادا قد انضم في 2017 إلى حامل لقب الدوري الأوروبي، قادما من ساجان توسو الياباني، فيما أمضى موسم 2018-2019 معارا إلى ترويدن البلجيكي.



وقال ماركوس كروش عضو مجلس فرانكفورت لشئون الرياضة "كنا نفضل بقاء كامادا، لكن هذا لا يتماشى مع مصالح اللاعب".



وأضاف "كامادا تطور وبات لاعبا جيدا في الدوري الألماني"



وحتى الآن، ظهر كامادا في 170 مباراة بقميص آينتراخت فرانكفورت، وسجل 37 هدفا وصنع 31 آخرين.



وعلى الصعيد الأوروبي، ساهم كامادا في 18 هدفا بتسجيله 14 وصناعة 4 آخرين، مما ساعد فريقه على انتزاع لقب اليوروبا ليج الموسم الماضي.



ودخل كامادا مؤخرا دائرة اهتمامات بعض الأندية الكبرى، على رأسها برشلونة، بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد.

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