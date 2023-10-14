السبت 14-10-2023
الوكيل الاخباري

السفير الخصاونة يقدم أوراق اعتماده لرئيس رومانيا

قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

حماس تصيب طائرة حربية تابعة للجيش الاسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع

طائرة أردنية تحط في العريش لاجلاء أردنيين عبر معبر رفح

نداء عاجل من حماس للدول العربية والإسلامية والمنظمات

الأونروا: سكان غزة سيموتون من الجفاف بسبب قطع المياه

قصف الاحتلال دمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة في غزة

الملك يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

عاجل

قرار مصري عاجل: عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات لغزة

السبت، 14-10-2023 04:55 م

فرصة ثمينة أمام تيسودالي لكسب ثقة الركراكي

10202314163136999334340


الوكيل الإخباري - لم كووورة أن وليد الركراكي مدرب الأسود، ينوي الدفع بطارق تيسودالي في ودية اليوم أمام كوت ديفوار، للوقوف على جاهزيته.

وفقد تيسودالي، مكانه في التشكيل الأساسي للمغرب، منذ إصابته القوية في الركبة خلال الموسم الماضي، مما حرمه من المشاركة في مونديال قطر.

ولم تكن عودة تيسودالي ناجحة مع الأسود بعد غياب طويل، وظهر بشكل متواضع في مباراتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.

ويسعى تيسودالي لاستغلال ودية كوت ديفوار، من أجل إنعاش حظوظه داخل منتخب بلاده، خاصة مع غياب الثلاثي حكيم زياش وسفيان بوفال وزكرياء أبو خلال.

ويطمح طارق تيسودالي لإقناع الركراكي بمستواه، حتى يضمن التواجد مع أسود الأطلس في الكان.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202314162826746604221

رئيس الاتحاد الإيطالي يفكر في الاستقالة بعد فضيحة المراهنات

10202314154614574093732

المنتخب القطري يواجه إيران في نهائي بطولة الأردن الدولية

1020231416915878240212

موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقنوات الناقلة

1020231413545550738533

4 منتخبات تحجز مقاعدها في نهائيات يورو 2024

10202314122958123995838

ألمانيا تواجه أمريكا ودياً

10202314114939941248341

الإسماعيلي يفاوض حارسه للتجديد

أخبار متعلقة
920231810836824999611

ريال مدريد يستقر على بديل كارفاخال

92023181036481810071

فوز عريض لشباب الأردن على معان

920231891438589925492

تركي آل الشيخ يعلنها رسميا: رونالدو سفيرا لموسم الرياض

9202317162123694030581 (1)

الشكوك تحوم حول استمرار مانشيني مع منتخب السعودية

920231711331828586776

نجم آرسنال نادم على ضياع فرصة الانتقال للريال

9202317105238519933932 (1)

أول هزيمة لإنتر ميامي في حقبة الغائب ميسي