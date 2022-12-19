فرنسا لم تصد ركلة ترجيح منذ 24 عاما!

الوكيل الإخباري - نجح منتخب الأرجنتين في الفوز بكأس العالم 2022، أمس الأحد، بالانتصار على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) على ملعب لوسيل بقطر.



وتكرست بذلك معاناة "الديوك" مع ركلات الترجيح في البطولات الكبرى، على مدار 16 عاما، حيث اهتزت الشباك الفرنسية بـ14 ضربة ترجيح متتالية.



وبدأت اللعنة الفرنسية بالخسارة أمام إيطاليا، في نهائي كأس العالم 2006 بركلات الترجيح، قبل أن تتجدد المعاناة أمام سويسرا بالخروج من الدور الثاني ليورو 2020، وأخيرا ضد الأرجنتين بنفس الطريقة في نهائي مونديال 2022.



وكانت آخر ركلة ترجيح ضائعة أمام المنتخب الفرنسي، من نصيب اللاعب الإيطالي لويجي دي بياجيو، خلال مباراة الفريقين ضمن ربع نهائي كأس العالم 1998، التي فاز بها "الديوك" قبل أن يستكملوا طريقهم نحو التتويج بلقبهم الأول في المونديال.





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