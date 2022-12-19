الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان شبيلات

الأردنيون يشيعون جثمان ليث شبيلات

بيان صادر عن قبيلة بني حسن

اعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

عمل إربد تعلن عن توفر 220 فرصة عمل للإناث في الاغوار الشمالية

تفاصيل دفن وعزاء الشهيد العريف إبراهيم الشقارين

اتحاد العمال ينعى شهداء الوطن ويؤكد دعمه للأجهزة الأمنية

الدفاع الروسية: إسقاط 4 صواريخ أمريكية مضادة للرادار فوق بيلغورود الروسية

مركز الأزمات ينعى شهداء الأمن العام

السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الإثنين، 19-12-2022 02:14 م

فرنسا لم تصد ركلة ترجيح منذ 24 عاما!

12202219122228160267587


الوكيل الإخباري -  نجح منتخب الأرجنتين في الفوز بكأس العالم 2022، أمس الأحد، بالانتصار على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) على ملعب لوسيل بقطر.

وتكرست بذلك معاناة "الديوك" مع ركلات الترجيح في البطولات الكبرى، على مدار 16 عاما، حيث اهتزت الشباك الفرنسية بـ14 ضربة ترجيح متتالية.

وبدأت اللعنة الفرنسية بالخسارة أمام إيطاليا، في نهائي كأس العالم 2006 بركلات الترجيح، قبل أن تتجدد المعاناة أمام سويسرا بالخروج من الدور الثاني ليورو 2020، وأخيرا ضد الأرجنتين بنفس الطريقة في نهائي مونديال 2022.

وكانت آخر ركلة ترجيح ضائعة أمام المنتخب الفرنسي، من نصيب اللاعب الإيطالي لويجي دي بياجيو، خلال مباراة الفريقين ضمن ربع نهائي كأس العالم 1998، التي فاز بها "الديوك" قبل أن يستكملوا طريقهم نحو التتويج بلقبهم الأول في المونديال.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202219123111812137020

مشهد غير مسبوق في التاريخ.. حافلة منتخب الأرجنتين تجوب شوارع قطر (فيديو)

12202219114541278975791

هل تم ارتكاب خطأ تحكيمي حرم فرنسا من التتويج بكأس العالم!

1220221911058968167316

تركي آل الشيخ يعلن اسم الفائز بـ100 ألف دولار ويسخر من فوز الأرجنتين

1220221910412993341472

مكافأة خاصة من اتحاد أمريكا الجنوبية للأرجنتين

12202219102311650869958

هل تعمد ميسي تقليد مارادونا برفع كأس العالم؟

12202219103015802461273

شاهد.. أول منشور لميسي بعد فوزه بكأس العالم 2022

أخبار متعلقة
12202214101519965121860 (1)

ميسي يعلن اعتزاله الدولي بعد نهائي المونديال

1120222691220999475432

هداف مونديال قطر يحرج رونالدو وميسي

11202224133859281140645

بالصور.. إسبانيا تبدأ الإعداد لموقعة ألمانيا

11202224102223275583135

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم قطر 2022

11202224105444258349341

ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

1120222493551824573366

على وشك بدء مغامرة جديدة .. رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه