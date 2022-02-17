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الخميس، 17-02-2022 04:28 م

فريق الأمن العام للجودو يحصد الذهب في بطولة المملكة

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الوكيل الإخباري - حصد نشامى فريق الأمن العام للجودو الذهب في بطولة المملكة المفتوحة، والتي أقيمت نزالاتها على صالة الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس.اضافة اعلان


حيث نجح لاعبو الأمن العام في حصد (20) ميدالية ملونة (7 ذهبيات، 9 فضيات، 4 برونزيات) في البطولة والتي شهدت مشاركة أكثر من (150) لاعب ولاعبة، يمثلون (10) فرق.

وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو الاتي:

١- ذهبية وزن تحت (66) كغم عن طريق اللاعب معاذ ابراهيم 

٢- ذهبية وزن تحت (73) كغم عن طريق اللاعب محمد عقيل 

٣- ذهبية وزن تحت (81) كغم عن طريق اللاعب نسيم امين

٤- ذهبية وزن تحت (90) كغم عن طريق اللاعب بكر جميل 

٥- ذهبية وزن تحت (100) كغم عن طريق اللاعب وسيم خليل 

٦- ذهبية وزن فوق (100) كغم عن طريق اللاعب حسين السعودي

٧- ذهبية وزن تحت (70) كغم عن طريق اللاعبة هنادي محمد 

٨- فضية وزن تحت (60) كغم عن طريق اللاعب ابراهيم رياض

٩- فضية وزن تحت (66) كغم عن طريق اللاعب محمد المساعفة

١٠- فضية وزن تحت (73) كغم عن طريق اللاعب بلال عبدالله 

١١- فضية وزن تحت (90) كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي

١٢- فضية وزن تحت (100) كغم عن طريق اللاعب محمد فواز 

١٣- فضية وزن فوق(100) كغم عن طريق اللاعب ايهم المومني 

١٤- فضية وزن فوق (78) كغم عن طريق اللاعبة عزيزة الخطيب 

١٥- فضية وزن تحت (70) كغم عن طريق اللاعبة امل الخلايلة 

١٦- فضية وزن تحت (63) كغم عن طريق اللاعبة سلسبيل محمد 

١٧- برونزية وزن تحت (73) كغم عن طريق اللاعب فواز علي 

١٨- برونزية وزن تحت (90) كغم عن طريق اللاعب محمد عيسي 

١٩- برونزية وزن تحت (100) كغم عن طريق اللاعب ايمن عايد

٢٠- برونزية وزن تحت (63) كغم عن طريق اللاعب براءة يوسف

 




 

 


 

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