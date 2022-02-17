فريق الأمن العام للجودو يحصد الذهب في بطولة المملكة

الوكيل الإخباري

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- حصد نشامى فريق الأمن العام للجودو الذهب في بطولة المملكة المفتوحة، والتي أقيمت نزالاتها على صالة الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس.حيث نجح لاعبو الأمن العام في حصد (20) ميدالية ملونة (7 ذهبيات، 9 فضيات، 4 برونزيات) في البطولة والتي شهدت مشاركة أكثر من (150) لاعب ولاعبة، يمثلون (10) فرق.وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو الاتي:١- ذهبية وزن تحت (66) كغم عن طريق اللاعب معاذ ابراهيم٢- ذهبية وزن تحت (73) كغم عن طريق اللاعب محمد عقيل٣- ذهبية وزن تحت (81) كغم عن طريق اللاعب نسيم امين٤- ذهبية وزن تحت (90) كغم عن طريق اللاعب بكر جميل٥- ذهبية وزن تحت (100) كغم عن طريق اللاعب وسيم خليل٦- ذهبية وزن فوق (100) كغم عن طريق اللاعب حسين السعودي٧- ذهبية وزن تحت (70) كغم عن طريق اللاعبة هنادي محمد٨- فضية وزن تحت (60) كغم عن طريق اللاعب ابراهيم رياض٩- فضية وزن تحت (66) كغم عن طريق اللاعب محمد المساعفة١٠- فضية وزن تحت (73) كغم عن طريق اللاعب بلال عبدالله١١- فضية وزن تحت (90) كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي١٢- فضية وزن تحت (100) كغم عن طريق اللاعب محمد فواز١٣- فضية وزن فوق(100) كغم عن طريق اللاعب ايهم المومني١٤- فضية وزن فوق (78) كغم عن طريق اللاعبة عزيزة الخطيب١٥- فضية وزن تحت (70) كغم عن طريق اللاعبة امل الخلايلة١٦- فضية وزن تحت (63) كغم عن طريق اللاعبة سلسبيل محمد١٧- برونزية وزن تحت (73) كغم عن طريق اللاعب فواز علي١٨- برونزية وزن تحت (90) كغم عن طريق اللاعب محمد عيسي١٩- برونزية وزن تحت (100) كغم عن طريق اللاعب ايمن عايد٢٠- برونزية وزن تحت (63) كغم عن طريق اللاعب براءة يوسف