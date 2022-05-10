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الثلاثاء، 10-05-2022 03:21 م

فريق انجليزي يجتاح قلوب العرب بموقف مشرف

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
شهدت الأيام الماضية تداولا كبيرا لاسم فريق فورست غرين روفرز الإنجليزي في المنطقة العربية، وبات من أكثر الفرق بحثا على محركات البحث، فمن هو الفريق الأخضر المغمور عالميا ، ولماذا يتم تداول اسمه بهذا الفترة ؟!اضافة اعلان



 

موقف مشرف ..
الفريق الناشط بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي قرر مطلع الشهر الماضي بمعاملة القضية الفلسطينية بما تستحق " حسب وصف إدارته " وهو التضامن وعدم الانجرار خلف ما وصفوه بأنه عار الصمت ، ولذلك رفع لاعبوه العلم الفلسطيني قبل إحدى المباريات " .

وخرج رئيس النادي ديل فينس بتصريح أعقب اللقاء وقال : " الفلسطينيون تحت حصار اسرائيلي منذ عقود، نرفض التضامن مع أوكرانيا وتجاهلهم، أنها وصمة عار، الصراع في فلسطين له نفس عناصر الصراع في أوكرانيا – الغزو والاحتلال وقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والحصار " .


وتابع : " يجب وقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، وسط تزايد وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين، الولايات المتحدة تضخ المليارات إلى إسرائيل لدعم اقتصادها وجنودها، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع أي عمل هادف من قبل الأمم المتحدة، ما يحدث في فلسطين هو وصمة عار على الدول في الغرب، لأن موقفها يشكّل تناقضًا صارخًا مع ادعاءاتنا بالتفوق الأخلاقي والحضارة والقيم الديمقراطية".
 


صديق للبيئة وبطل للدوري 
وتوج فورست غرين بلقب دوري الدرجة الثاني الإنجليزي بـعد حصاده لـ 84 نقطة من 46 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة،ى تعادل في 15 وخسر 8، وبعيدا عن الرياضة مجددا فإنه يمتلك العديد من الأنشطة البيئية ، ويعتبر أكثر الأندية حفاظا على الموارد الطبيعية في العالم ويولد الطاقة في جميع أنشطة ومرافق النادي باستخدام الموارد البديلة وبعيدا عن أي ملوثات، كما أن ألوان النادي الخضراء تمثل كونه نادي " نباتي " حسب وصف رئيسه .

 




 

 


 

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